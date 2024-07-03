Росія вдарила КАБами у Київському районі Харкова, під завалами опинилися діти

Зруйновані приватні будинки.

3 липня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Під обстріл потрапив Київський район.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, постраждав район житлової забудови.

Спершу було відомо про руйнування одного будинку і пошкодження іншого. З-під руїн рятувальники дістали одну дитину, крім того, під завалами опинилися ще одна.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за іншою адресою влучання виникло загоряння трави. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.

“Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці”, – додав керівник ОВА. // LB.ua