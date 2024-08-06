Росія вдарила по центру Харкова, пошкодивши медичний заклад

На місці атаки спалахнула пожежа.

Російська армія вдарила по центру Харкова. За уточненими даними, ворог поцілив по Шевченківському району міста. Пошкоджено поліклініку.

Повідомлення про вибух голова ОВА Олег Синєгубов опублікував о 9:53. Екстрені служби виїхали на місце атаки.

Була загроза повторних ударів.

“Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно. Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура”, – повідомив Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що росіяни вдарили по району щільної забудови. // LB.ua