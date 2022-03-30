Росія використовує у Чорному морі міни, захоплені у Криму в 2014 році – МЗС

Росія, замінувавши Чорне моря, намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У заяві зазначається — від початку війни проти України РФ вчиняє протиправну діяльність своїх військово-морських сил у Чорному морі.

«Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів»,- говорится у заяві.

У МЗС зазначають, за результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України.

«Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь. Відтак, Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами»,- стверджують у МЗС.

У міністерстві наголошують – «свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченської та Чорноморської проток».

У МЗС зазначають, що Україна вже сповістила Міжнародну морську організацію про використання Росію дрейфуючих мін у Чорному морі.

Нагадаємо, 26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

Згодом морську міну знайшли біля узбережжя Румунії.

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін. Дивіться про це у відеопоясненні ЄвроПравди «Як перемогти РФ на морі: можливості НАТО», а також статтю Морський бій навколо України: як НАТО може допомогти здолати агресора на воді. // УП