Росія вклала мільярди у підкуп політиків в Україні, а ті взяли гроші і «кинули» – Bellingcat

Російська влада витратила мільярди доларів з 2014 року на мережу проросійських політиків в Україні, але ті кинули її на гроші.

Про це в інтерв’ю на YouTube-каналі Продолжение следует розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

— Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Insider, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення.

Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 2014 року і до сьогодні, – розповів Грозєв.

Він зазначив, що кожен із 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня.

— Вони вербували на папері і потім виявилося, що… Вони точно літали, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, на Мальдівах, на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою.

За його словами, зрештою агентура не спрацювала: Навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули. // Факти ICTV