Росія завдала удару по Хмельниччині

Зафіксували «прильоти» у Хмельницькому районі.

Росія обстріляла сьогодні Хмельницьку область. Інформацію підтвердив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації», — повідомив Симчишин у своєму Telegram.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що є інформація про три «прильоти».

Внаслідок ракетного удару по території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає, пізніше повідомило «Суспільне».

Голова громади Андрій Шутяк заявив, що потерпілого з осколковим пораненням госпіталізували. // LB.ua