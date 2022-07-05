Росія завдала удару по Хмельниччині
Зафіксували «прильоти» у Хмельницькому районі.
Росія обстріляла сьогодні Хмельницьку область. Інформацію підтвердив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
«Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації», — повідомив Симчишин у своєму Telegram.
Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що є інформація про три «прильоти».
Внаслідок ракетного удару по території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає, пізніше повідомило «Суспільне».
Голова громади Андрій Шутяк заявив, що потерпілого з осколковим пораненням госпіталізували. // LB.ua
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