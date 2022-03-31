Росія зосереджує удари по чотирьох районах, включаючи Київ, – Пентагон

Росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів літаків.

Російські війська продовжують зосереджувати свої удари по Україні в чотирьох районах, включаючи столицю Київ, заявив журналістам у четвер високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Про це повідомляє CNN.

За словами чиновника, авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані насамперед на Київ, Чернігів, Ізюм (Харківська область) та Донбас.

«Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойовї авіації. Ввпродовж останньої доби було понад 300 вильотів. Їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про які ми говорили раніше, на південь від Харкова, а також район Операції об’єднаних сил – Донбас. Це чотири райони, де вони завдають більшість своїх ударів», – сказав чиновник.

Представник Пентагону підкреслив, що «Київ все ще знаходиться під загрозою авіаударів», незважаючи на коментарі Росії щодо відходу з цього району.

Росія атакує Україну з повітря ракетами різних типів – крилатами ракетами «Калібр» та Х-55, а також ракетами типу «Іскандер».

Нагадаємо, за оцінками Пентагону, 60% російських високоточних ракет не вразили цілі. // LB.ua