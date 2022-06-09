Росіян змушують віддавати частину зарплати на підтримку «лугандону» – правозахисники

Гроші збирає профспілка.

У Росії від робітників вимагають перераховувати частину зарплати на підтримку так званих «Л/ДНР». Збір коштів здійснюється через Федерацію незалежних профспілок Росії (офіційна профспілка в РФ).

Про це повідомляє «Східна правозахисна група» у Facebook.

«У РФ проходить кампанія з підтримки міст, що знаходяться під контролем НЗФ «ЛДНР». Наприклад, Г. Хрустальний – Красний луч) – куратором закріплена Республіка Башкортостан, як суб’єкт РФ. На підприємствах Башкортостану (Башкирія) від робочих підприємств вимагають перераховувати щомісяця від 5% до 10% заробітної плати для підтримки НЗФ «ЛНР» та «ДНР», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні дії зафіксовані і в інших регіонах РФ, які закріплені, як куратори псевдореспублік.

«Робітники підприємств вже почали висловлювати своє невдоволення і давати відмову адміністрації підприємств», – йдеться в повідомленні. // УНІАН