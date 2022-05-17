Росіяни не змогли прорвати кордон на Сумщині, обстріли тривають

У Шосткинському районі Сумської області прориву державного кордону не зафіксовано.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Уточнена інформація по ситуації в Шосткинському районі. Прориву державного кордону не зафіксовано. Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються», — зазначив він.

Раніше очільник ОВА повідомив, що на півночі Шосткинського району триває бій, російські окупанти намагаються прорватися через кордон.

Російські окупанти вночі 15 травня обстріляли ракетами Сумську область. Одна з них влучила в міст через річку Клевень у Шосткінському районі. За словами глави ОВА, війська РФ знищили міст, бо бояться контрнаступу Збройних сил України – розбита ворогом переправа дозволяла переміщатися у бік РФ.

Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи, зазначили у ДПСУ.

Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону. // УНІАН