Росіяни розстріляли священнослужителя ПЦУ Максима Козачину біля смт Іванків на Київщині

«На жаль, це так. Цю інформацію ми отримали декілька днів тому, коли російські окупанти просувалися через Іванків. Але не мали можливості остаточно підтвердити, тому що вони не дозволяли забрати тіло», — сказав Зоря і додав, що сьогодні вони отримали остаточне підтвердження від очевидців, а також відбувся похорон Козачини.

«До останнього ми сподівалися, що він поранений, але живий. Проте нам підтвердили, що його таки вбили», — сказав нам Зоря.

Також він наголосив на тому, що Козачина на момент вбивства був у рясі священнослужителя, але що стало мотивом конфлікту і чи були свідки злочину — йому невідомо.

Водночас священнослужитель Дмитро Поворотний, який назвався земляком вбитого Козачини, запевняє, що чоловіка вбили, щоб відібрати його машину: «Просто витягли з салону і розстріляли».

Він розповів, що вбитий отець Максим — родом з Дніпропетровщини, у 1996 році закінчив середню загальноосвітню школу та вступив до Київської духовної семінарії УПЦ КП, у якій навчався до 2000 року. Відтоді був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці селища Розважів Іванківського району Київщини. Під час російсько-української війни він був капеланом.