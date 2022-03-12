Росіяни розстріляли жінок та дітей на Київщині: 7 вбитих

Російські війська розстріляли колону мирних жителів, яка рухалася в рамках погодженого гуманітарного коридору.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: 11 березня під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим» коридором, окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.

За даними розвідки, результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх із населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу, зазначають у ГУР.

Чому це важливо: Питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни».

Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину. // УП