Росіяни атакували Київ та Харків “шахедами”: є постраждалі

Зруйнований приватний будинок.

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки нічної російської атаки на столицю із застосуванням ударних безпілотників.

Станом на 8:55, за інформацією мера Києва, кількість постраждалих унаслідок атаки по Києву, збільшилася до трьох людей.

“За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці”, — ідеться у повідомленні.

Оновлення. Станом на 7:00 рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі столиці. За однією з адрес сталося загоряння у складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м. Пожежа була локалізована о 06:22.

За іншою адресою сталась пожежа у двох складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Пожежі в Святошинському районі локалізовані. Триває ліквідація.

За словами міського голови, у Святошинському районі через падіння уламків “шахедів” виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Двоє людей постраждали, медики надали їм необхідну допомогу.

У Дарницькому районі уламки призвели до руйнування приватного будинку. Там минулося без травмованих.

У Харкові, за повідомленням мера Ігоря Терехова, росіяни завдали три удари БПЛА, два з яких у Немишлянському районі. Від прильотів постраждала одна людина, її стан оцінюється як легкий. // LB.ua