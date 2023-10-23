Росіяни масовано атакували Одеську область дронами

У Силах оборони півдня підтвердили, що ліквідовано дев’ять ворожих безпілотників.

У ніч на понеділок, 23 жовтня, російські окупанти вчинили масовану атаку дронами по Одеській області. Вже стало відомо, які наслідки ворожого удару.

Нашим воїнам вдалося знищити чимало ворожих безпілотників, повідомив у Telegram спікер української Добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, посилаючись на відомості військових. “Попередньо, за даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев’ять “Шахедів”, – поділився він.

Пізніше Сили оборони півдня України поділилася інформацією щодо атаки у своєму Telegram-каналі, зокрема, підтвердили знищення дев’яти дронів-убивць. За даними військових, нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136 тривала понад 3,5 години.

Зокрема, ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Вони заходили на удар переважно з Чорного моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони.

“Дев’ять БПЛА було збито на Одещині, ще 1- у Вінницькій області. Уламками збитого дрона пошкоджено дах складської будівлі об’єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали”, – розповіли військові. // УНІАН