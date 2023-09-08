Росіяни скинули авіабомбу на село в Херсонській області: троє загиблих, є постраждалі
Російські окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка у Херсонській області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Через ворожу атаку загинуло троє цивільних людей – двоє жінок та чоловік. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.
Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Вони також займаються фіксацією воєнного злочину Росії.