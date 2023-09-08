Росіяни скинули авіабомбу на село в Херсонській області: троє загиблих, є постраждалі

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Російські окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка у Херсонській області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Росіяни скинули авіабомбу на Херсонську область: троє загиблих, є постраждалі

Фото: росіяни скинули авіабомбу на Херсонську область (t.me/Klymenko_MVS)

Через ворожу атаку загинуло троє цивільних людей – двоє жінок та чоловік. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Вони також займаються фіксацією воєнного злочину Росії.

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