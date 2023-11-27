Росіяни за добу атакували дев’ять областей Україн

Обстрілів та нападів зазнали Чернігівська, Сумська, Донецька, Миколаївська, Луганська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області.

По Чернігівській області за добу армія окупантів влаштувала сім обстрілів (86 вибухів). Із мінометів та артилерії ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській учора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 142 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. По Середино-Будській громаді здійснили авіаційний обстріл з гелікоптеру ракетами типу “НАР” (чотири вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки, будівлю ДП “Середино-Будський агролісгосп”. Зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано п’ять вибухів з міномету. Без наслідків.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – сім населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Очеретине, Бердичі, Нетайлове, Курахове, Новобахмутівка. Пошкоджено вісім житлових будинків, школа, музичне училище, гаражне приміщення ДСНС, будівля “Станції юних техніків”, амбулаторія, магазини, будівля банку, ЛЕП. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

У Миколаївській вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Луганській наші оборонці відбили наступи у Серебрянському лісництві та на Новоселівське. Артилерія противника вдарила по Невському та Білогорівці.За добу противник здійснив 122 обстріли (527 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань та Гранів, Бударки. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Новоселівського Луганської області, де Сили оборони відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

У Запорізькій зафіксували 97 ударів, під обстрілами опинилися 20 населених пунктів області. По території Гуляйполя, Залізничного, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Лугівського, Малинівки, Степногірська, Кам’янського, П’ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 84 артобстріли.Ворог здійснив чотири обстріли із ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки й Темирівки, а також дев’ять БпЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Малих Щербаках, Кам’янському та Юрківці. Ураження зазнав житловий будинок та автівки громадян. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській вчора ввечері агресор вдарив по Нікопольському району. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Загиблих та постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 56 обстрілів (236 снарядів), з них по Херсону – п’ять артилерійських обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу Херсона поранень зазнала 84-річна жінка.За добу в області одна людина дістала поранення. // LB.ua