Росіяни знеструмлюють Берислав: підірвали 1,5 км високовольтних ліній електропередачі

Крім цього, російські терористи замінували в Бериславі водонапірні свердловини.

У тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області російські війська підірвали високовольтні лінії електропередачі: зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram, через теракт РФ в Бериславському районі низка населених пунктів Херсонщини залишились без електропостачання.

“Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо – бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста”, – написав Янушевич.

Він повідомив, що, крім цього, російські терористи замінували в Бериславі й водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14, але скільки з них заміновано – інформація уточнюється.

“Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням”, – зазначив голова ОВА.

Янушевич наголосив, що такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах. // УНІАН