Россия просто хоронит Минск, — Казанский о последнем заседании ТКГ
Представители России всячески блокируют заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, принуждая Украину отказаться от переговоров в минском формате.
Об этом сообщил представитель украинской стороны в ТКГ журналист Денис Казанский.
По его словам, к сегодняшнему заседанию политической подгруппы россияне подключали каких-то людей. Все время шли споры и перепалки. Никакого конструктивного обсуждения не получилось.
«То, что происходит, уже нельзя назвать даже тупиком. Скорее, Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров», — пишет Казанский.
Журналист напомнил о проведенном на днях в Донецке форуме «Русский Донбасс», на котором провозгласили ОРДЛО «русским национальным государством». На нем депутаты Госдумы РФ презентовали новую идеологию «ЛДНР», в которой боевики открыто озвучивали свои главные цели — захват всей территории Донецкой и Луганской областей и «демонтаж украинского государства».
Казанский отметил, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла.
Россияне и подконтрольные им «ЛДНР» открыто отказались от «Минска» и провоцируют на это Киев.
«Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится», — уточняет журналист.
Главный редактор «Острова» Сергей Гармаш, который тоже входит в состав ТКГ, пишет, что Россия в очередной раз пыталась подменить стороны конфликта, заявляя, что не она, а ОРДЛО является «второй стороной в конфликте с Украиной».
Ранее Гармаш рассказывал, как стараются угодить России представители ОБСЕ на заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»Tweet