Роздягають, знущаються, б’ють: кадирівці почали патрулювати Маріуполь

Людям, що лишаються в Маріуполі, радять утримуватися на деякий час від прориву в евакуацію.

Мобільні патрулі окупантів зі складу кадирівців почали патрулювати Маріуполь і знущатися з людей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти не тільки запровадили нову пропускну системи та облаштували блок-пости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців», — зазначив він.

За його словами, під патруль підпадають перш за все грунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя.

«Місцеві повідомляють, що вчора вдень в районі села Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська. Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасажирів були довідки про фільтрацію, однак була відсутня перепустка», — розповів Андрющенко.

Він порадив людям, що лишаються в Маріуполі, утримуватися на деякий час від прориву в евакуацію.

«Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе», — резюмував він.

Як писав УНІАН, з 21 травня в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему. Для пересування Маріуполем та областю, для виїзду та в’їзду на окуповану територію громадяни мають мати спеціальні перепустки.

Маріуполь під окупацією Росії: що варто знати

Маріуполь опинився під посиленим вогнем росіян з перших днів повномасштабного вторгнення.

Після евакуації українських військ з «Азовсталі», які утримували оборону міста понад два місяці, рашисти заявили про взяття Маріуполя «під повний контроль».

За офіційними даними України, російські війська знищили десятки тисяч тамтешніх мешканців. Встановити остаточну кількість жертв збройної агресії РФ неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи докази скоєних звірств.

Громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, росіяни відправляють у «фільтраційні» табори, після чого українців депортують у депресивні регіони Росії.

17 травня стало відомо, що умовним «куратором відновлення» захопленого Маріуполя стануть чеченці.

В місті можливий спалах холери, через бої відсутнє газо- і водопостачання.

За словами Андрющенка, заблокований російськими військами Маріуполь нереально відновити силами окупантів найближчим часом. // УНІАН