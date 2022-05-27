Розкрито масштаб вкрадених російськими мародерами пшениці та овочів з Херсонської області
На КПВВ «Чонгар» фіксуються кілометрові затори вантажівок.
Російські окупанти вивозять з Херсонської області десятки тисяч тонн зернових і овочів до Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив під час онлайн-брифінгу.
«На територію Криму, на жаль, ми можемо це констатувати, йде вивезення продукції з Херсонщини, і затори вантажних автомобілів, які везуть туди пшеницю і овочі, вже кілометрові на КПВВ «Чонгар», — сказав Лагута.
Він зазначив, що мова йде про десятки тисяч тонн зернових, овочів.
«З Херсонської області вивозиться продукція, і на жаль, це не тільки та, яку окупант грабіжницьки відбирає у фермерів, але і та, яка вже «по співпраці» деяких наших виробників продається по зв’язках, мені боляче про це говорити, але деякі аграрії продають продукцію за готівку на територію тимчасово окупованого Криму», — сказав Лагута.
Крім того, він не підтверджує, що на території тимчасово окупованої частини Херсонської області роздають російські паспорти.
«Такої інформації немає. Вона не підтверджується», — сказав Лагута.
Як повідомляв УНІАН, Російською Федерацією заблоковано 22 млн тонн зерна в українських портах, яке вона краде з метою продажу за кордоном.
23 травня президент Володимир Зеленський закликав світ боротися проти продажу Росією зерна, яке її військові вкрали під час війни в Україні.Tweet