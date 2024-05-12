Розвідка атакувала три об’єкти на території Росії

У ніч на 12 травня на території Росії були атаковані три важливі об’єкти. За цією операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони, повідомляють джерела.

Як зазначають джерела, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, була атакована нафтобаза «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки – операція Головного управління розвідки.

Варто додати, що вказані російські об’єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що безпілотник атакував нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ. Від падіння дрона на об’єкті спалахнула пожежа. Зазначається, що «бавовна» сталася у Червоноармійському районі.