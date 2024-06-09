Розвідка припускає, що Росія могла втратити два винищувачі Су-57

Також є вбиті й поранені окупанти унаслідок успішної спецоперації.

Росія могла втратити не один багатоцільовий винищувач Су-57, а два.

Таку заяву в етері телемарафону зробив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, також є інші втрати в росіян.

“Є дані, які продовжують уточнювати. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів…”, – сказав Юсов.

Він підкреслив, що Росія використовує такі винищувачі для обстрілів української цивільної інфраструктури. Кількість Су-57 РФ приховує, але українська розвідка попри це має необхідні дані.

Юсов зазначив, що “ми констатуємо сам факт ураження”.

“Головне управління розвідки не коментує засоби ураження. Як і офіційно, що це була за операція і чия. Ну, але висновки кожен може робити сам”, – додав представник ГУР. // LB.ua