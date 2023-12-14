Румунія викликала російського посла через падіння «Шахеда» на її території
Румунія викликала посла Росії через падіння безпілотника “Шахед” на території країни під час нічної атаки терористів на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла Румунії в НАТО Дена Некуалеско.
Міністерство закордонних справ Румунії висловило протест у зв’язку з падінням “Шахеда” країни-терориста та закликало припинити постійні напади на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальну ескалацію безпекової ситуації.
Падіння “Шахеда” в Румунії
Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило падіння “Шахеда” в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду. На місці було виявлено кратер глибиною 1,5 метра.
Зокрема під час атаки Росії на Україну у повітря були підняті винищувач F-17 й літак Eurfighter, який належить Німеччині.