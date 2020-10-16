С территории России боевикам на Донбасс завозятся новые танки

По данным разведки, с территории РФ боевикам железнодорожным транспортом завозятся новые танки Т-72Б.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б», — отметил Мотузяник.

По его словам, изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения.