САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси допомоги від союзників за останні дні

Наприкінці 11 місяця повномасштабної російської агресії Україна заручилася гарантіями поставок все більш потужних західних озброєнь. Перед зустріччю у форматі “Рамштайн” союзники оголосили про передачу широкого спектру – від бронемашин та танків до ракет дальністю понад 150 км.

Про те, яку допомогу вже анонсували західні партнери, – у матеріалі РБК-Україна .

США

Сполучені Штати Америки готують черговий великий пакет військової допомоги. За даними ЗМІ, про поставки озброєнь на 2,6 млрд доларів оголосять завтра, 20 січня. З урахуванням анонсів на початку року Україна отримає:

100 бойових машин піхоти Bradley (50 одиниць мають оголосити завтра)

55 протимінних транспортних засобів (MRAP)

100 бронетранспортерів M113

100 бронетранспортерів Stryker

250 бронетранспортерів M1117

138 машин HMMWV

18 самохідних гаубиць M109А6

високоточні ракети GLSDB

36 буксированих 105-мм гаубиць

І це без сотень тисяч боєприпасів для артилерії, мін та інших типів ракет. З особливо цікавого –ракети GLSDB, які здатні вражати цілі на відстані до 160 км. Можливість бити по глибоких російських тилах може стати проривом у питанні отримання далекобійної зброї.

Детальніше про ракети GLSDB читайте за посиланням.

Також окремо про те, на що здатні бойові машини Bradley і чому вони легендарні, можна ознайомитися в окремому матеріалі.

Великобританія

Великобританія, найімовірніше, стане першопрохідником у поставках танків західного зразка. На даний момент відомо, що Україна отримає:

14 танків Challenger 2

30 самохідних артилерійських установок AS90

200 бойових машин піхоти та БТР “Бульдог”

600 ракет Brimstone

100 удосконалених ракет

Детальніше про британські машини – у матеріалі “Секретна броня та унікальна гармата. Головне про танки Challenger 2 для України” .

Канада

Від союзників по НАТО не відстає і канадська сторона. Днями стало відомо, що Україна отримає:

200 бронемашин Senator

додаткову батарею ППО NASAMS

Окремий матеріал про NASAMS доступний за посиланням.

Польща

До нового пакету від Польщі увійдуть зенітні комплекси S60, а також кілька самохідних гаубиць AHS Krab.

Крім того, польська сторона анонсувала передачу 14 танків Leopard 2, причому готова зробити це, не чекаючи на дозвіл уряду Німеччини.

Німеччина

Німецька сторона анонсувала постачання 40 бойових машин Marder , детальніше про них читайте за посиланням.

Крім того, на додачу до американської Німеччини надасть Україні свою батарею Patriot.

Франція

Французькі партнери першими оголосили про поставки Україні так званих колісних танків. Очікується, що буде передано близько 40 одиниць AMX-10 RC.

Швеція

Уряд Швеції офіційно оголосив про плани передати Україні військову техніку. До шведського пакету увійдуть:

50 бойових машин піхоти CV90

12 самохідних артилерійських установок 155-мм Archer

Нідерланди

Днями прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про те, що його країна надасть батарею Patriot. Таким чином, сьогодні відомо про плани союзників передати на бойове чергування до України три батареї.

Данія

Міністерство оборони Данії анонсувало передачу 19 самохідних гаубиць CAESAR – усіх, які є на озброєнні цієї країни.

Естонія

Естонія обіцяє надати рекордний пакет допомоги. До нього увійдуть:

понад 10 гаубиць FH70 калібру 155-мм

понад 10 гаубиць Д30 калібру 122-мм

Латвія

Велику допомогу також очікують і від Латвії. В тому числі:

протитанкові зенітно-ракетні комплекси Stinger

два вертольоти Мі-17

кулемети

безпілотники

Литва

Литовська сторона обіцяє передати два вертольоти Mі-8 та зенітні установки L-70. Загальна сума пакету становитиме близько 125 млн євро.

Зенітки L-70 були розроблені після Другої світової війни та надійшли на озброєння Швеції ще 1951 року. Їх виробляли у шести різних країнах НАТО.

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Крім вищезазначеного, від західних союзників очікуються поставки додаткових САУ Zuzana-2, кількох десятків танків T-72 та батареї протиракетної оборони SAMP/T.