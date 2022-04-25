СБУ не планує вбивство Соловйова — сам захлинеться у своєму низькопробному «продукті»
Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим «креативом» фсб рф, яка «героїчно затримала неонацистів», що нібито планували вбивство «громадського діяча» Володимира Соловйова на замовлення СБУ.
У зв’язку з цим Служба безпеки України повідомляє наступне:
1. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.
2. В.Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом — російським аналогом Геббельса — котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.
3. СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності.
Тому тримаємо стрій та наближаємо нашу Перемогу! Слава Україні!
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