СБУ не планує вбивство Соловйова — сам захлинеться у своєму низькопробному «продукті»

Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим «креативом» фсб рф, яка «героїчно затримала неонацистів», що нібито планували вбивство «громадського діяча» Володимира Соловйова на замовлення СБУ.

У зв’язку з цим Служба безпеки України повідомляє наступне:

1. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.

2. В.Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом — російським аналогом Геббельса — котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.

3. СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності.

Тому тримаємо стрій та наближаємо нашу Перемогу! Слава Україні!