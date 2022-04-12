СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів по всій Україні

СБУ активно цьому протидіє, і лише за останні дні маємо такі результати:

У Миколаївській області:

українська спецслужба затримала місцевого мешканця, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ в області, їх озброєння, переміщення тощо.

Він також коригував ракетні обстріли: робив фото та відео об’єктів, після чого відбувались вильоти бойової авіації росіян для бомбардування наших військових і мирного населення. Після авіаударів зрадник мусив відзвітувати щодо кількості загиблих.

Встановлено, що він безпосередньо контактував з представниками штабу військово-повітряних сил РФ, розташованому у Джанкої в Криму.

У Донецькій області:

СБУ затримала ще трьох колаборантів. Один із них – мешканець Великої Новосілки, завербований учасниками терористичного угрупування «ДНР». Після масштабного вторгнення почав отримувати інструкції від кураторів. Їх цікавили позиції та кількість українських військ на території Волноваського району.

Другий працював у керівництві служби охорони регіональної філії «Укрзалізниці». Він передавав представнику окупаційної влади дані щодо пересування військової техніки. А також намагався інформувати ворога про укріплення міст і блок-постів, стан евакуації населення, про діяльність правоохоронних органів у регіоні та охорону об’єктів «Укрзалізниці».

Ще одного колаборанта СБУ затримала в Часовому Ярі. Він помічав на картах розташування блок-постів і місць дислокації українських військових. А скріншоти передавав бойовикам НЗФ через меседжери.

На Луганщині:

співробітники СБУ ліквідували діяльність агентурної мережі РФ: її організатора та активних учасників затримано у Лисичанську.

Мережа збирала та передавала російському куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Крім того, їх цікавили наслідки ворожих обстрілів Лисичанська, Кремінної та Рубіжного. Інформацію передавали через спеціально створені Telegram-канали.

У Запорізькій області:

спецпризначенці СБУ затримали жителя регіону, який коригував ворожу артилерію по позиціям ЗСУ. За завданням російської розвідки він збирав інформацію щодо розташування військової техніки в регіоні.