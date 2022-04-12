СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів по всій Україні
Опубликовано
Одне з головних завдань, яке перед своїми агентами ставлять спецслужби РФ, – це збір даних про сили ЗСУ і Тероборони. Завдяки цій інформації ворог може здійснювати прицільні ракетні удари, а його диверсійно-розвідувальні групи – не потраплять до рук українських захисників.
СБУ активно цьому протидіє, і лише за останні дні маємо такі результати:
У Миколаївській області:
українська спецслужба затримала місцевого мешканця, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ в області, їх озброєння, переміщення тощо.
Він також коригував ракетні обстріли: робив фото та відео об’єктів, після чого відбувались вильоти бойової авіації росіян для бомбардування наших військових і мирного населення. Після авіаударів зрадник мусив відзвітувати щодо кількості загиблих.
Встановлено, що він безпосередньо контактував з представниками штабу військово-повітряних сил РФ, розташованому у Джанкої в Криму.
У Донецькій області:
СБУ затримала ще трьох колаборантів. Один із них – мешканець Великої Новосілки, завербований учасниками терористичного угрупування «ДНР». Після масштабного вторгнення почав отримувати інструкції від кураторів. Їх цікавили позиції та кількість українських військ на території Волноваського району.
Другий працював у керівництві служби охорони регіональної філії «Укрзалізниці». Він передавав представнику окупаційної влади дані щодо пересування військової техніки. А також намагався інформувати ворога про укріплення міст і блок-постів, стан евакуації населення, про діяльність правоохоронних органів у регіоні та охорону об’єктів «Укрзалізниці».
Ще одного колаборанта СБУ затримала в Часовому Ярі. Він помічав на картах розташування блок-постів і місць дислокації українських військових. А скріншоти передавав бойовикам НЗФ через меседжери.
На Луганщині:
співробітники СБУ ліквідували діяльність агентурної мережі РФ: її організатора та активних учасників затримано у Лисичанську.
Мережа збирала та передавала російському куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Крім того, їх цікавили наслідки ворожих обстрілів Лисичанська, Кремінної та Рубіжного. Інформацію передавали через спеціально створені Telegram-канали.
У Запорізькій області:
спецпризначенці СБУ затримали жителя регіону, який коригував ворожу артилерію по позиціям ЗСУ. За завданням російської розвідки він збирав інформацію щодо розташування військової техніки в регіоні.
Наразі всіх агентів і колаборантів затримали. З ними проводиться відповідна робота. Покаранням за державну зраду є довічне позбавлення волі.