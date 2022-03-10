СБУ продовжує виявляти шпигунів і диверсантів

І відтепер покарання для зловмисників, які вчинили державну зраду чи диверсію в умовах воєнного стану, стало ще суворішим – до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. Адже набрали чинності зміни до ст.111 та 113 Кримінального кодексу України.

Протягом минулої доби Служба безпеки виявила низку подібних злочинів.

У Закарпатській області:

СБУ викрила мешканця так званої «ДНР», який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ.

Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав «зливати» ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл.

Російський інформатор «заліг» в Ужгороді і чекав подальших вказівок від ворога, проте був схоплений СБУ.

У Харківській області:

СБУ затримала ще одного ворожого агента, громадянина РФ.

Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, у Петропавловську-Камчатському, вчинив розтрату бюджетних коштів на будівництві доріг. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився на «співпрацю» з ФСБ РФ.

На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві.

ФСБ одразу вийшла з ним на зв’язок і дала вказівку збирати дані про координати блок-постів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння.

У Донецькій області:

Силовики затримали 23-річного місцевого мешканця. Він збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки.

Оперативники СБУ з’ясували, що розвіддані зловмисник передавав родичу – колишньому бойовику так званої «ДНР», який у 2016 році виїхав до РФ.

Через меседжери він відправляв фото із дислокацією, стоянками та пересуваннями техніки ЗСУ та мітки на картах з точною локацією.

Отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.

У Києві:

За матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав киянин, завербований співробітником так званої «МГБ ЛНР».

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх та нинішніх співробітників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах РФ.

У Дніпропетровській області:

Викрито мешканця Дніпра, який допомагав окупантам. Він знайшов “роботодавців” в одному з телегам-каналів. На їхнє замовлення фотографував блокпости в області та наносив їх на гугл-карти.

Відправивши «замовникам» скріншот із виконаним завданням, розраховував отримати 75 доларів США.

Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей з банківської карти у банкоматі.

Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту.

СБУ