СБУ: росіяни визнають, що облажалися на війні з Україною (аудіо)

Ви знаєте, скільки росіян уже облажались по повній на війні в Україні? – Багато.

Але почути, як вони самі це визнають – завжди приємно.

Вашій увазі чергове перехоплення СБУ.

«Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Тут вся армия тупая, дебилы просто», — розповідає російський загарбник своїй дружині.

Він відверто визнає силу та міць Збройних Сил України і говорить, що рашистам ми не по зубам: «Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть».

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Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього!

Захищаємо Україну разом!