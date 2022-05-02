СБУ встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині (відео)

В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тис. рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств.

Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині.

Аби продовжити ефективну роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.

Якщо у вас є інформація про злочини російських загарбників у Київській області, телефонуйте за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).

Працюємо, аби покарати кожного ворога!

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СБУ