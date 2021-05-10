СБУ затримала розвідника так званої «ДНР» на Донбасі
СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР” на Донбасі. Бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування. За попередньою інформацією, його завдання було – отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.
Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик — уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної «ДНР». На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.
Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии». У ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об’єднаних сил, ОТУ «Схід» та військовою контррозвідкою СБУ.Tweet