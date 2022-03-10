СБУ збирає матеріали для Гааги: як повідомити про воєнні злочини РФ

“Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також «гарячі» телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери”, — інформують у пресслужбі.

Так, за даними СБУ, відтепер повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot

на електронну пошту [email protected]

за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів СБУ радить додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

Водночас у Службі Безпеки закликають не надсилати матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо).

“Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності”, — повідомили в пресслужбі.