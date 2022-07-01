СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ РФ, яка збирала розвіддані щодо оборони Києва

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої у Києві нейтралізовано «розконсервовану» агентурну групу Головного управління Генштабу зс рф (відомого, як ГРУ).

В результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів.

Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України.

Встановлено, що він перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації «мдб лнр» Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За даними слідства, агентурну групу «активували» на початку повномасштабної агресії рф. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Так, двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, у тому числі гасла щодо підтримки окупантів.

Для «розгону» ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи.

На цьому «напрямі» він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності організаторів російської агентурної мережі.

Заходи з викриття і знешкодження зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України