 СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра

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Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб рф у Дніпропетровській і Донецькій областях.

🔹 Так, у Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.
Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території.
Також чоловік здійснював відеозйомку переміщення українських військових підрозділів.
Встановлено, що його «зв’язковим» в рф був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.
Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб рф.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
🔹 Інший зрадник затриманий на Донеччині. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ на сході та про розташування українських блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.
🔹 А у Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин рф.
Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Матеріали для своїх «дописів» брали з прокремлівських інтернет-видань.
Також на території регіону викрито ворожих агітаторів. Ними виявились дві мешканки обласного центру, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини.
Служба безпеки продовжує слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вказаних злочинів.
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