 СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра

Так, у Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.

Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території.

Також чоловік здійснював відеозйомку переміщення українських військових підрозділів.

Встановлено, що його «зв’язковим» в рф був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб рф.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інший зрадник затриманий на Донеччині. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ на сході та про розташування українських блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

А у Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин рф.

Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Матеріали для своїх «дописів» брали з прокремлівських інтернет-видань.

Також на території регіону викрито ворожих агітаторів. Ними виявились дві мешканки обласного центру, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини.