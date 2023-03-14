Сейм Литви визнав російську ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Литва засуджує використання будь-яких найманських груп, створених Росією для скоєння злочинів на території України.

Литовський парламент одноголосно визнав російську групу “Вагнер” терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.

Про це повідомляється на сайті Сейму.

“Приватна військова компанія “Вагнер” Російської Федерації є терористичною організацією, а її найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства”, – йдеться у документі.

Сейм рішуче засудив використання будь-яких найманських груп, створених за підтримки російської влади для скоєння злочинів на території України.

У резолюції наголошується, що найманці “Вагнера” “здійснюють систематичні тяжкі злочини – вбивають та катують мирних жителів, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об’єкти.

“ПВК «Вагнер», заснована близьким до президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, який знаходиться під санкціями ЄС і США,… є тіньовим знаряддям російської влади. Вона безкоштовно отримує від уряду РФ ракетні комплекси “Град”, броньовики, користується російською військовою інфраструктурою, бійців компанії навчає Головне розвідувальне управління РФ”, – йдеться в резолюції.

Депутати також звернули увагу на те, що ЄС та США оголосили санкції і щодо групи “Вагнер” за участь у війні Росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів, у тому числі масових страт, гвалтувань, викрадень дітей, фізичного насильства та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада України прийняла Постанову про визнання російської ПВК “Вагнер” міжнародною злочинною організацією. Парламентарі закликали світові уряди та парламенти визнати терористичними організаціями усі приватні військові компанії країни-агресора.

3 лютого Офіс генпрокурора України повідомив про підозру керівнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину.

31 січня Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією. // LB.ua