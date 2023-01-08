Секретар РНБО повідомив, у якому місті Росія планує виробляти іранські дрони

Є декілька міст, де Росія планує виготовляти іранські безпілотники, які вона використовує у війні проти України. Одним із них є Тольятті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

“Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати”, – сказав він.

За словами Данілова, наразі невідомо, яким чином росіяни збираються отримувати запчастини, необхідні для безпілотників.

“Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися – цим питанням займаються багато розвідок”, – сказав він.

При цьому секретар РНБО вважає, що компанії не будуть продовжувати поставки після того, як це стало публічно відомо.

“Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання”, – додав Данілов.