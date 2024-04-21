Сенат США проголосує за законопроєкт про допомогу Україні у вівторок

Лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер в суботу, 20 квітня, оголосив перерву в Сенаті до вівторка, 23 квітня, та призначив перше голосування щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю на цей день.

Наступного тижня Сенат мав йти на перерву, проте у вівторок вони повернуться, щоб проголосувати за законопроєкти.

Зазначимо, що вчора Палата представників США проголосувала за виділення допомоги Україні на 61 мільярда доларів та Ізраїлю.

Тепер законопроєкти має схвалити Сенат США, після чого їх повинен підписати президент США Джо Байден.

Байден закликав до швидкого ухвалення Сенатом законопроєкту про допомогу Україні, щоб “ми могли швидко надіслати зброю та обладнання”. // Букви