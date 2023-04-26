Ще 44 українські захисники повернулись із російського полону

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

“Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини”, – написав він.

Так, із російського полону звільнили – 36 рядових і сержантів та шість офіцерів.

“Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, “Азовсталь”, Херсонщину, билися з ворогом на Сході”, – повідомив Єрмак.

Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

“Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: “повернути додому всіх”, – повідомив голова Офісу президента.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до ЗСУ належать 19 звільнених, до Держприкордонслужби – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3.

“Серед наших воїнів шестеро офіцерів і 37 солдатів та сержантів”, – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Сумському напрямках.

“Серед них чимало поранених і з наслідками важких тортур”, – йдеться в повідомленні.

Також із російського полону звільнили військового хірурга, який оперував поранених у військовому госпіталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу.

“Одному зі звільнених, командиру відділення, погрожував так званий “суд” з ув’язненням на тривалий термін”, – додали в штабі.