Ще двоє правоохоронців померли в лікарні після підриву на російських мінах на Херсонщині

Лікарі боролися за їхні життя десять днів.

Від важких поранень внаслідок підриву на російських мінах померли двоє правоохоронців із Черкащини.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області.

Трагедія трапилася на Херсонщині. Тоді загинуло четверо правоохоронців, ще четверо були важко поранені.

“Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися”, – повідомили в поліції.