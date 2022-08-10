Ще трьом поліцейським Луганщини повідомлено при підозру у держзраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з початком вторгнення РФ в Україну поліцейські Луганщини зрадили присязі та добровільно погодилися працювати у незаконно створеному правоохоронному органі так званої «ЛНР». Вони обійняли псевдопосади «працівників поліції» у підконтрольному окупаційній владі «Станично-Луганському райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР».

Працюючи у псевдоправоохоронному органі, підозрювані впроваджують так зване «законодавство ЛНР», активно підтримують російську агресію проти України та займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора