Що увійде до оборонного пакету для України на $500 млн.

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму $500 млн.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх вилучень із запасів Міністерства оборони, оцінюється в $500 млн», – ідеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

Пакет містить:

боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

безпілотні авіаційні системи (UAS);

машини із захистом від мін і засідок (MRAP).

Також в рамках цього пакету Україна отримає багатоцільові позашляховики HMMWV, легкові тактичні автомобілі, хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання (CBRN), протитанкові системи Javelin і AT-4, ракети TOW, боєприпаси до стрілецької зброї; гранати та навчальне спорядження, а також запасні частини й допоміжне обладнання. // Главком