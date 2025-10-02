Щось прилетіло у хімзавод на російському Уралі
У Пермському краї на хімзаводі “Азот” було чути вибухи. Він знаходиться за 1700 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
У мережі пишуть про кілька “хлопків” внаслідок “вибуху виробничого холодильника” в цеху 5Б заводу “Азот”.
Росіян запевняють, що ситуація начебто штатна і загрози для міста та довкілля немає.
Водночас місцеві жителі ставляться до такої інформації з сумнівом, оскільки вибухів було кілька і вони були досить гучними – за кілька кілометрів від заводу в машин спрацювала сигналізація.
Згідно з чутками, завод могли атакувати невідомі дрони.