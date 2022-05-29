Шо мають – то мають: російські окупанти призначили «директором» театру в Херсоні… охоронця

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Спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати з окупантами.

У Херсоні російські окупанти призначили «директором» місцевого театру чоловіка, який до цього працював там охоронцем.

​Росіяни призначили охоронця "директором" театру в окупованому Херсоні

Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

«Цинічно загарбники ведуть свою підготовку до Дня захисту дітей. Невже думають, що комусь потрібне їхнє свято? У Херсоні призначили навіть нового керівника театру, щоб додати видовищ до своїх «заходів». Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню на начальника освіти, охоронця на директора театру, місцевих алкашів і божевільних на гауляйтерів», — написав він у фейсбуці.

Хлань зазначив, що спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати з окупантами.

«Усі професії хороші, але окупанти вишукують тих, хто був ніким, але тепер можуть показати свою «силу». Але хто б до окупантів на роботу не йшов — закінчать вони дуже погано», — додав він.

Нового «керівника» херсонського театру звати Валерій Шелудько. Інформацію про його «призначення» підтвердив «Суспільному» чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга.

Він також розповів, що написав звернення до колективу театру, де роз’яснив, що ті, хто захоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

«Якщо хтось із працівників, хоче працювати в новому театрі, то, по-перше, він повинен звільнитись із театру Куліша і написати заяву в інший театр. Але таким чином наражає себе на статтю про колаборацію і при зміні ситуації в області постане перед певною проблемою», – заявив Книга.

Нагадаємо, вчителі в Херсоні відмовилися співпрацювати з окупантами і викладати за російською програмою. // LB.ua

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