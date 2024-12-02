Шольц анонсував постачання Україні шостої системи ППО IRIS-T та іншої зброї
В 2025 році наша держава має отримати від Німеччини шість вертольотів і нові гаубиці.
Німеччина надасть Україні ще одну, шосту, систему протиповітряної оборони IRIS-T та вертольоти Sea King. Про це під час візиту до Києва заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
Це – перша двостороння зустріч із Шольцом в Україні, звернув увагу український президент Володимир Зеленський під час брифінгу. Він назвав цей візит символічним та подякував за вагому підтримку.
Німеччина надала Україні найбільше допомоги у захисті неба. Зеленський назвав це історичним внеском у захист життя.
“У грудні надійде шоста система IRIS-T, ще пускові установки для Patriot і «гепарди»”, – анонсував Шольц.
Також Україна у 2025 отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.
Після США, Німеччина з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, є другим найбільшим партнером України у військовій підтримці.
Шольц також підтвердив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.
- Сьогодні німецький канцлер прибув з першим від 2022-го р. візитом до України. Вранці він анонсував новий пакет допомоги на 650 млн євро.
- Поїздка Шольца до України відбулася невдовзі після того, як він говорив телефоном із Володимиром Путіним.
- Цієї зими Шольц боротиметься за те, щоб залишитися у кріслі канцлера. Незабаром у Німеччині можуть відбутися вибори у зв’язку з розпадом коаліції після рішення канцлера звільнити міністра фінансів, що був представником партії з коаліції.