Шольц анонсував постачання Україні шостої системи ППО IRIS-T та іншої зброї

В 2025 році наша держава має отримати від Німеччини шість вертольотів і нові гаубиці.

Німеччина надасть Україні ще одну, шосту, систему протиповітряної оборони IRIS-T та вертольоти Sea King. Про це під час візиту до Києва заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Це – перша двостороння зустріч із Шольцом в Україні, звернув увагу український президент Володимир Зеленський під час брифінгу. Він назвав цей візит символічним та подякував за вагому підтримку.

Німеччина надала Україні найбільше допомоги у захисті неба. Зеленський назвав це історичним внеском у захист життя.

“У грудні надійде шоста система IRIS-T, ще пускові установки для Patriot і «гепарди»”, – анонсував Шольц.

Також Україна у 2025 отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Після США, Німеччина з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, є другим найбільшим партнером України у військовій підтримці.

Шольц також підтвердив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.