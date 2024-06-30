Штраф до 60 000 за неявку в ТЦК: кого можуть покарати в липні

Відомо, що 18 травня 2024 року в Україні набув чинності законопроєкт № 10449, згідно з яким усі чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані в ТЦК.

УНІАН з’ясував, які штрафи за новим законом про мобілізацію будуть для тих, хто не послухався.

Як штрафуватимуть ухилянтів – підстави

Важливо розуміти, що штраф за неявку до військкомату за новим законом передбачений тільки для тих військовозобов’язаних чоловіків, які проігнорували правила і не пішли оновлювати свої облікові дані в ТЦК. Штраф за неявку до військкомату з 18 травня по 16 липня виписувати не будуть, але якщо не виконати правила військового обліку, то з 17-го числа держава почне вживати заходів.

Штраф за неявку в ТЦК та інші порушення можуть бути виписані на підставі двох статей:

210 – “За порушення правил військового обліку”;

210-1 – “За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Порушенням правил військового обліку вважаються ситуації, коли військовозобов’язаний:

не перебуває на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не прибув за викликом ТЦК для взяття на військовий облік;

не оформив військово-облікові документи;

переїхав у воєнний час без дозволу ТЦК тощо.

При цьому, існує 3 “ступені тяжкості” таких злодіянь – порушення, повторне порушення і порушення під час воєнного стану.

Які штрафи за новим законом про мобілізацію – варіанти

Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані в ТЦК і СП, а також не перебувають на військовому обліку, передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн у воєнний час або за повторне порушення.

Штраф за неявку до ТЦК або відмову від повістки залежить від того, який статус має особа, що його отримує:

від 17 000 до 25 500 грн – для громадян;

від 34 000 до 59 000 грн – для посадових і юридичних осіб.

Важливо розуміти, що штраф за неявку до військкомату без повістки або з нею не виписуватимуть одразу. За словами юристів, спочатку ТЦК звертаються до поліції, щоб оголосити порушника в розшук, знайти його і пояснити необхідність виконати правила військового обліку. Якщо ухилянт і далі ігноруватиме правила, на нього складуть протокол про адміністративне правопорушення.

Під нього потрапляють:

відсутність медогляду для визначення придатності до військової служби;

відмова уточнити дані до 16 липня;

неявка до ТЦК за повісткою;

відмова надавати будівлю, споруду, транспортний засіб та інше майно для мобілізаційних цілей і завдань.

Однак з огляду на той факт, що співробітники ТЦК були звільнені від необхідності складати протокол, вони можуть відразу виписати штраф.

ВАЖЛИВО: штраф за неявку до військкомату за повісткою або за іншою підставою не може бути виписано, якщо у співробітників ТЦК і СП є можливість отримати дані про військовозобов’язаного з державних реєстрів або застосунку Резерв+.

Хто виписує штраф за неявку до військкомату і чи можна його не платити

Штраф за неявку до військкомату з 18 травня по 16 липня можуть виписати співробітники ТЦК, а також поліція. Цікаво, що військовозобов’язаний ухилянт має його сплатити і все одно дотриматися правил військового обліку. Ситуація, коли чоловік узагалі не сплачує штраф, не передбачена – у разі відсутності оплати протягом 15 днів буде надіслано постанову про примусове виконання.

Варіант, коли можна постійно оплачувати штрафи і не йти в ТЦК за оновленням даних, теж не спрацює – рано чи пізно проти порушника буде заведено кримінальну справу. Покарання за ухилення від призову на військову службу становить від 3 до 5 років залежно від статті.