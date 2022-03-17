Шварценеґґер звернувся до росіян, щоб розповісти "правду про війну в Україні"

«Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти і не нацисти. Ті, хто в Кремлі, почали її…»

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер записав відеозвернення до жителів Росії, в якому розповів правду про війну в Україні.

Відео під назвою A message to the Russian people («Послання російському народу») з’явилося вдень 17 березня у соцмережах американського актора.

«Я люблю російський народ. Ось чому я маю сказати вам правду. Будь ласка, подивіться та поширюйте», – написав Шварценеґґер.

Як зазначив колишній губернатор Каліфорнії, він знає: російський уряд каже, що це війна для денацифікації України.

«Денацифікація України? Це не правда. Україна – країна з президентом єврейського походження… Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів убили нацисти», – зазначив актор.

«Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти і не нацисти. Ті, хто в Кремлі, почали її… Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії агресором та закликала до негайного виведення російських військ. З усього світу лише чотири країни проголосували разом із Росією. Це факт. Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні», – сказав він. За словами Шварценеґґера, російська влада не каже росіянам про наслідки цієї війни для Росії.

«Я з важким серцем говорю вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання… Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ та російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це – пропаганда та дезінформація. А президенту Путіну я скажу: ви розпочали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну», – наголосив Шварценеґґер. // LB.ua