Швейцарія сама ускладнює процес розмінування України

Швейцарський приватний фонд Digger, який фінансує виробництво найсучаснішої техніки, призначеної для розмінування, розкритикував надмірно жорсткі військово-експортні норми, що діють у Швейцарії.

Проце повідомляють Швейцарське інформаційне агентство Keystone-SDA, газета NZZ am Sonntag та портал SWI Swissinfo.

За оцінками цієї структури, штаб-квартира якої знаходиться у місті Тавані (Tavannes, регіон західних франкофонних областей кантону Берн), мінною небезпекою вражені до 30% території України. Швейцарія, нагадаємо, є світовим лідером у галузі розробки сучасних технологій розмінування.

Некомерційна організація Digger Foundation виробляє дистанційно керовані машини розмінування. Вона хотіла б відправити їх до України, проте минулої осені набули чинності положення, які посилюють Федеральний закон «Про норми та умови постачання військових матеріалів та товарів подвійного призначення».

Цей закон унеможливлює реекспорт військових матеріалів у країни, безпосередньо залучені до бойових дій незалежно від їх характеру, тобто закон не розрізняє агресію і справедливу оборону. Проблема, однак, у тому, що «товарами подвійного призначення» (тобто застосовними для досягнення як військових, так і цивільних цілей), оголошено в тому числі і техніку розмінування.

Фредерік Герн (Frédéric Guerne), засновник фонду «Діггер», каже, що відповідно до цього закону він не має права постачати своє обладнання у розпорядження ЗСУ, навіть якщо вони очевидним чином мають намір використовувати таку техніку лише з метою гуманітарного розмінування. У матеріалі, опублікованому в газеті NZZ am Sonntag вчора 14 травня 2023 року, він також поскаржився на бюрократичні бар’єри, що помітно виросли.

«Державний Секретаріат з економічних питань (SECO) зобов’язаний схвалювати постачання буквально кожної такої машини. Все ретельно вивчається до найдрібніших деталей. І правила гри аж ніяк не завжди однакові всім». Організація Digger Foundation хотіла б поставити в Україну до кінця 2023 року дві свої машини гуманітарного розмінування.

Проект частково фінансується швейцарським благодійним фондом Glückskette. Потім фонд Digger має намір налагодити виробництво таких машин уже в Україні. За оцінками в Україні заміновано 174 000 квадратних кілометрів — площа, що вчетверо перевищує площу всієї Швейцарії (41 000 кв. км).

А ось друга фірма, яка виробляє таку ж техніку, мається на увазі компанія GCS з кантону Швіц, з такими труднощами не стикається. Вже цього 2023 року вона поставить Україні 30 машин розмінування. Чому? Компанія GCS виробляє свої машини на півдні Німеччини та під положення швейцарського ФЗ «Про норми та умови постачання військових матеріалів та товарів подвійного призначення» ця продукція не підпадає.

Українські фахівці вже пройшли навчання для роботи на GCS-200 — дистанційно керованій машині, яка здатна щодня розмінувати територію площею з футбольне поле. Кожен такий агрегат коштує від 500 000 до 1,5 млн. швейцарських франків, залежно від моделі.

Парламентарій від партії соціал-демократів Роджер Нордманн (Rodger Normann) різко розкритикував у зв’язку з цим військово-експортну політику уряду Швейцарії, у тому числі щодо регулювання порядку експорту продукції промислових підприємств, що виробляють техніку для розмінування: «Те, як Швейцарія ставиться до виробників таких машин, просто бентежить».