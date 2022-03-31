Ситуація на Київщині: ворог замінував цивільні будинки на покинутих територіях

Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках Київщини.

Про це у Телеграмі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає Укрінформ.

«На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців. Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках», — повідомив він.

На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких — наші війська здійснюють успішні контратаки.

Небезпечні напрямки: населені пункти вздовж Житомирської траси, Буча – Ворзель – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

Також щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів.

В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському районах ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

У Бучанському районі — ситуація напружена, але контрольована. Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки — під обстрілами. Бородянська — заблокована. Гостомельська — йшли бої. Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська — переміщення ворога. Село Дмитрівки — міни. Немішаївська та Бучанська громади — ворог окопався. Багато зруйнованої інфраструктури.

Броварський район: Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади — спостерігається виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.

Вишгородський район: Іванківська, Димерська та Поліська громади — гуманітарна катастрофа. Славутич — заблокований.

Фастівський район — обстріл нафтобази у місті Фастів.

Як повідомлялося, в Київській області 31 березня евакуація не відбувається.