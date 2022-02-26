Ситуація в Києві під контролем ЗСУ, — Данілов

Ситуація в Києві станом на 5.00 контрольована.

Про це заявив секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Зупиняємо орду, як можемо, ситуація в Києві під контролем військових збройних сил України та громадян Києва», — повідомляє пресслужба Офісу президента з посиланням на секретаря РНБО.

Наразі у столиці проходять активні бойові дії. У зв’язку з цим жителів столиці просять дотримуватися спокою, бути обережними і не виходити на вулицю. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Києві атакують військову частину в районі метро «Берестейська». Також чути вибухи в районі Шулявки і зоопарку.

Нагадаємо, військові злочинці РФ атакували одну з військових частин у Києві на проспекті Перемоги. Напад було відбито.

А переодягнені у форму поліції України військові під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова. // LB.ua