Ситуация в районе ООС: боевики пять раз нарушили «режим тишины», погибли двое военнослужащих

За прошедшие сутки, 29 октября, боевики четыре раза нарушили «режим тишины» на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли.

Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации”, — сообщили в штабе.

“Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение”, — добавляется в сообщении.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник”, — сообщили в штабе.

“Обоим воинам была оказана медицинская помощь и оперативно доставлены в лечебные учреждения”, — сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

“В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших”, — говорится в сообщении.

“На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска возврата в режим тишины”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что о дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.