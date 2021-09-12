Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 вересня 2021 року

Протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку НОВОГНАТІВКИ російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури НОВОГНАТІВКИ, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО.

В районі ЗОЛОТОГО-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік СТАРОГНАТІВКИ.

Поблизу ТАЛАКІВКИ та НЬЮ-ЙОРКУ найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, в районі населеного пункту НЬЮ-ЙОРК російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation