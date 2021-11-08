Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України.

Протягом минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля ПАВЛОПОЛЯ ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту ГНУТОВЕ противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції наших воїнів біля НОВОЗВАНІВКИ, ПРИЧЕПИЛІВКИ, БОЛОТЕНОГО та ГРАНІТНОГО потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В бік ЛУГАНСЬКОГО ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

Біля НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог двічі обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів НИЖНЬОТЕПЛЕ та ПІСКИ противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку ЗОЛОТОГО-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 8 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation